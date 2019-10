Google mostra 'professora' como sinônimo de 'prostituta' e causa polêmica

Quem buscou o significado da palavra 'professora' no Google nesta terça-feira (22) se surpreendeu com a definição apresentada pelo buscador. Um dos significados mostrados pela plataforma era "prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual".

A definição causou polêmica na internet, fazendo com que a palavra professora se tornasse o termo mais procurado no Google. Após a constatação, muitos internautas passaram a reclamar do resultado. "É extremamente errado, desrespeitoso e ofensivo. De todos os problemas que a profissão já enfrenta, ainda vem alguém e faz isso", escreveu uma usuária do Twitter.

Uma campanha também foi iniciada para denunciar o resultado no site de buscas. “Lamentável. Mais uma vez a tecnologia foi usada como desserviço à sociedade e indexaram nos resultados do Google uma definição ofensiva para a palavra professora. Pesquisem por "definição de professora" no Google e cliquem em feedback para denunciar", pediu um internauta.

Em busca realizada na plataforma às 13h desta terça-feira o resultado foi: "Professora. Substantivo feminino. 1. mulher que ensina ou exerce o professorado. 2. Brasileirismo-Brasil. N.E. infrm. prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual.".

Para a palavra professor, os significados mostrados são "aquele que professa uma crença, uma religião" e "aquele que ensina, ministra aulas".

Definição é antiga e ainda está nos dicionários

O Google informou que trabalha com a definição do parceiro Oxford University Press, que removeu o resultado em questão de sua base.

“Nossa missão é tornar as informações acessíveis e úteis para todos. Trabalhamos com conteúdo licenciado de dicionários parceiros para ajudar nossos usuários a encontrar de forma fácil informações sobre palavras na Busca. Não editamos nem removemos as definições fornecidas pelos nossos parceiros que são os especialistas em idiomas. Em relação à palavra 'professora', a Oxford University Press, nossa parceira que trabalha com tradicionais editores de dicionário no Brasil, determinou que a segunda definição está em desuso e não é atual o bastante para ser incluída. A Oxford University Press removeu a definição e essa mudança está refletida nos resultados de dicionário exibidos na Busca para 'professora'", diz nota enviada pela empresa.

A Oxford também divulgou nota afirmando que estabeleceu "que esta é uma gíria regional em desuso e, neste caso específico, tomou a decisão de removê-la de seu dicionário para resultados de busca".

De fato, de acordo com o Correio Braziliense, em diversos sites on-line de dicionários a definição que causou polêmica aparece. Entre eles, as versões digitais de Houaiss, Michaelis, Aurélio e Aulete. Também foram consultadas edições impressas de 1999 e 2010 do Dicionário Aurélio e de 2009 do Houaiss. Nas três, também ocorre o registro de prostituta como um dos possíveis significados de professora.