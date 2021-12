Gostinho de verão na varanda! Saiba como cultivar petúnias em apartamentos

Você já deixou de cultivar alguma planta em apartamento porque achava que não teria sol suficiente? Acontece que a maioria das opções que compramos em floriculturas e hortos vem da região Sudeste do Brasil, especialmente de Holambra, interior de São Paulo. No inverno, as temperaturas por lá giram em torno de 5 a 20 graus e nem se comparam ao calor do verão em grande parte da Bahia. O resultado é que muitas espécies chegam com a indicação para exposição ao sol pleno. Só que, aqui, provavelmente precisarão de menos horas ao sol para terem resultado semelhante aos locais de origem. Um bom exemplo disso são as Petúnias, que se adaptam melhor em cidades serranas e no Sul do Brasil, de verões mais secos e frios. Por aqui, acabam sofrendo um bocado com as altas temperaturas.

Se você mora em apartamento, aproveite porque diversas variedades de Petúnias poderão habitar sua casa recebendo entre 2 e 4 horas de sol diárias. É uma planta que, de fato, precisa de muita luz para ficar exuberante e recheada de flores, mas não suporta o sol “Made in Bahia” durante o dia inteiro, tampouco durante o verão. Na minha varanda, elas recebem cerca de 2h de sol da manhã e sempre florescem em abundância, para a alegria de abelhas nativas e borboletas.

Chuvas e ventos em excesso são grandes desafios. Ao invés de cultivá-las em jardins verticais ou cuias suspensas ao ar livre, por exemplo, prefira locais onde fiquem mais abrigadas. Outro cuidado importante é evitar molhar folhas e flores. Quando comecei a cultivar Petúnias, elas viviam manchadas, molengas e enfraquecidas. Só acertei a mão mesmo quando passei a utilizar um regador de ponta fina, sempre abrindo o arbusto e regando apenas o substrato.

Para estimular a floração aí vai uma dica especial. Quando uma florzinha começar a murchar, retire imediatamente. Assim, a planta vai poder se concentrar na produção de novas brotações em sua velocidade habitual. Após um ciclo anual, comece a se despedir das suas Petúnias, pois não duram muito mais tempo do que isso. Aproveite as sementes que secarem para germinar e não deixe de degustar uma florzinha de vez em quando. Sim, as flores de Petúnias são comestíveis. Além de embelezar sua casa, são ótimas opções para decorar saladas, peixes e drinks. Deu água na boca? Confira mais dicas no vídeo e dê boas vindas ao verão em grande estilo com as Petúnias!