Gostou da live de Ivete Sangalo? Saiba onde a estrutura foi montada

Tem baianos que amam o São João, que possuem a cultura junina como parte de sua essência, de sua história. É o caso da cantora Ivete Sangalo, que se apresentou, ontem (20) à noite, através do YouTube, no #ArraiadaVeveta. A live teve como cenário o clima e o visual das festas de São João, com barracas de comidas típicas e bandeirolas, além de um painel com fotografias antigas de familiares da artista.

Ivete Sangalo (Foto: Reprodução/redes sociais)

O show online aconteceu diretamente da casa de praia de Fábio Almeida, empresário de Sangalo, no Condomínio Parque Interlagos, no Litoral Norte da Bahia (via site Alô Alô Bahia).