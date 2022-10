Goulart fala em controlar a ansiedade e dá receita para vencer o Vila Nova: 'Buscar o gol'

A cada hora que passa, Bahia aumenta a ansiedade para confirmar o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O principal objetivo da temporada pode ser concretizado neste sábado, às 16h30, contra o Vila Nova, na Fonte Nova.

Diante do cenário positivo e com a expectativa de casa cheia, os líderes do elenco têm tratado de controlar a ansiedade e passar tranquilidade ao restante do grupo. É o que explica o meia Ricardo Goulart.

"É natural que aconteça uma ansiedade. Faltam poucas rodadas, estamos muito próximos do objetivo. Temos controlado durante a semana, tivemos bastante conversa, trabalho. Sabemos a importância da partida. Espero que a gente possa controlar bem e conseguir o objetivo", explicou.

"É tentar manter a calma, ter equilíbrio. Se tiver um momento complicado durante a partida, é saber orientar, colocar astral para cima. Nada pode estragar o que fizemos até agora. O grupo está, desde o começo do campeonato, no G-4. E a liderança dos mais velhos é manter o equilíbrio", completou.

Para subir de divisão, o Bahia precisa primeiro vencer o confronto com o Vila Nova e só depois torcer pelos tropeços de Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa. Questionado sobre qual estratégia o time vai usar, Goulart tem na ponta da língua a receita para conseguir os três pontos.

"Entrar concentrado, buscar o gol o tempo todo. Sabemos que depende só de nós. Nossa equipe está motivada, tivemos uma semana longa de treinos. O professor Barroca pediu muita concentração. E buscar o gol o tempo todo. Vamos fazer uma grande partida", disse.

Aos 31 anos, Goulart teve no Bahia a chance de recomeço na temporada depois de um início de ano ruim no Santos. O jogador foi importante para o Esquadrão na reta final do Brasileirão e agora quer colocar mais um acesso no currículo. Em 2012, ele conseguiu o feito vestindo a camisa do Goiás.

"O futebol, todo jogador quer ficar marcado de forma positiva. Tive a felicidade de ganhar títulos e acesso. Tenho reconhecimento desse acesso. Hoje quero marcar a minha história no Bahia, estou muito próximo. Tenho certeza que, com a força de vocês, vamos colocar o Bahia na Série A", finalizou.