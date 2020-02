Governador acompanha a saída do Olodum no Pelô

Da sacada da Casa do Olodum, o governador Rui Costa acompanhou no final da tarde desta sexta-feira (21), a passagem da banda pelo Pelourinho, no seu primeiro dia de desfile. Rui assistiu a apresentação junto a partidários, fez selfies com apoiadores, dirigentes da entidade e até arriscou alguns passinhos de dança na abertura oficial do Circuito Batatinha.

O segundo dia de Carnaval do governador Rui Costa foi na abertura do Circuito Batatinha junto com o Olodum

“Sempre fico feliz em participar da saída do Olodum. O Olodum tem esta história, tradição, que representa a musicalidade, a estética do povo negro, da mulher negra”, disse. O bloco comemora este ano 40 carnavais e com o tema ‘Mãe, Mulher, Maria, Olodum’ fez uma homenagem a mulheres transformadoras, que marcaram a história e quebraram barreiras. O bloco conta com apoio do Governo do Estado através do projeto Carnaval Ouro Negro.

“Eu preciso parabenizar o bloco pelo tema deste ano. É importante, necessário nos dias de hoje, a gente exaltar a mulher, a beleza da mulher e o respeito a mulher. Nos dias de hoje, em que a gente tem presenciado, infelizmente, um crescimento da violência contra a mulher, quando um bloco como o Olodum faz uma homenagem a ela, isso ajuda a criar uma cultura da paz, uma cultura de respeito às mulheres”.

Sábado de Carnaval

Amanhã (22), Rui deve acompanhar a saída do Ilê Ayê, da Senzala do Barro Preto, na Liberdade. A saída do Bloco afro que desfila no Circuito Osmar neste sábado é por volta das 20h. “Eu tenho garantido a minha presença naqueles principais símbolos que representam o carnaval da Bahia. Quero mais uma vez reforçar a minha mensagem de paz e que as pessoas possam sair para curtir, namorar e brincar, evidentemente, respeitando as mulheres e as crianças também”, completou o governador.





