Governador anuncia coronel Paulo Coutinho como novo comandante-geral da PM

O governador Rui Costa anunciou, nesta segunda-feira, 11, a escolha do coronel Paulo Coutinho como novo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. No vídeo, publicado em suas redes sociais, o governador anunciou o nome de Coutinho para substituir o coronel Anselmo Brandão. Coutinho é atual comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

"Neste momento quero agradecer toda a dedicação e empenho do coronel Anselmo, que comandou a PM nos últimos seis anos. Amanhã será publicado no Diário Oficial do Estado a nomeação (de Coutinho) e na quarta-feira faremos a transmissão de posse lá no quartel na Cidade Baixa (Vila Militar do Bonfim)" disse o governador.

"Vamos seguir trabalhando, Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança para perseguir e alcançar nossas metas e melhores indicadores, a cada dia, na segurança pública". Anselmo Brandão assumiu a PM em 2015, nos primeiros dias de mandato do primeiro governo de Rui Costa. Na época, ele substituiu o coronel Alfredo Castro.



Com a troca dos principais cargos da SSP, em dezembro do ano passado, logo após o afastamento e exoneração do ex-secretário Maurício Barbosa, investigado pela Operação Faroeste, Brandão era o único da antiga cúpula que permanecia no cargo. O juiz federal aposentado Ricardo César Mandarino assumiu a SSP, tendo como novo subsecretário da pasta o delegado Hélio Jorge, e a nova delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.