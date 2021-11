Governador do Ceará anuncia cancelamento de edital do Carnaval 2022

Horas depois da Secretaria da Cultura do Ceará anunciar a abertura de inscrições do XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco, em referência ao ano de 2022, o governador Camilo Santana (PT) determinou o cancelamento da chamada pública. O lançamento foi feito no final da tarde da segunda, 29, enquanto a suspensão veio na manhã da terça, 30. De acordo com o petista, "não é o momento de estarmos programando essas festas".

"Continuamos acompanhando, com preocupação, o avanço da nova variante do coronavírus pelo mundo, e devemos ter toda a prudência e responsabilidade para evitar que atinja o nosso Ceará. Seguimos firmes na luta para vencer de vez a pandemia. Vidas em primeiro lugar!", escreveu o governador nas redes sociais.

Recentemente, o Governo do Estado lançou novo decreto proibindo "grandes eventos de réveillon" no Ceará e o governador afirmou que o Carnaval deverá "seguir o mesmo rumo" em decisão a ser tomada no ano que vem. Camilo e o secretário da Saúde, Marcos Gadelha, já haviam se pronunciado contrários à realização de festas.

A secretaria se pronunciou sobre o cancelamento em nota publicada na manhã desta terça, 30: "A Secult-Ce comunica que está suspenso o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco e que o mesmo será submetido ao Comitê Científico de Combate à Pandemia quanto à viabilidade e forma de execução".

De acordo com as informações divulgadas, as ações que seriam apoiadas pela chamada pública poderiam ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida, respeitando os protocolos vigentes no período e, ainda, a situação da pandemia do coronavírus no Estado. Havia previsão de adaptação para o meio virtual caso o formato presencial fosse inviabilizado, por exemplo.

