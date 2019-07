Governador do Rio diz que vai prender quem estiver fumando maconha na praia

Em encontro com prefeitos de várias cidade do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel prometeu prender quem for encontrado fumando maconha na praia. "E agora, prefeito, vou prender maconheiro na praia. Quem estiver fumando maconha na praia, eu vou prender", comentou ele, ao se voltar para o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella. As informações são do O Dia.

O governador ainda reforçou sua proposta falando quando citou como deve ser conduzido caso alguém seja apreendido.

"Quem usa droga na praia comete um crime. Quem fuma maconha na praia tem que ser imediatamente conduzido para delegacia e depois ao juiz. Não podemos fechar os olhos. É só cumprir a lei. Com a minha formação jurídica, eu disse: 'Apreende, leva para delegacia, vai fazer o fichamento e depois conduza ao juiz para audiência'", continuou ele.

Witzel, que é ex-juiz, ainda explicou como a lei funciona atualmente e disse que "quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal" está sujeito apenas a três penas: advertência, prestação de serviços ou medida educativa".

O encontro teve a presença de 79 dos 92 prefeitos do Rio, que, segundo a assessoria do governo, tiveram oportunidade de sugerir ações e indicar caminhos para sanar questões importantes para seus municípios, como saneamento, transporte público e mobilidade, tributos, entre outros.