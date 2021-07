Governador do RS Eduardo Leite terá reunião com ACM Neto em Salvador

Buscando se viabilizar para disputar a presidência da República no próximo ano, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), desembarca em Salvador no final desta semana para cumprir uma série de compromissos. Na capital baiana, ele vai se encontrar já na sexta-feira (16) com o presidente nacional do Democratas, ACM Neto.

No sábado (17), irá se reunir com filiados do PSDB e conceder uma coletiva de imprensa na sede da Associação Bahiana de Supermercados (ABASE). Leite deve disputar as prévias do PSDB para a disputa presidencial.

Eduardo Leite ganhou bastante projeção nacional ao assumir orientação sexual. "Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", afirmou, durante o programa 'Conversa com Bial', da TV Globo.

