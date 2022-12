Governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues é diplomado pelo TRE

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realizou, nesta sexta-feira (16), a diplomação dos 107 políticos eleitos pela Bahia nas Eleições Gerais de 2022. Além do governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) e vice, senador e suplentes, 63 deputados estaduais e 39 federais se tornaram aptos para exercerem seus respectivos cargos a partir do dia 1° de janeiro. A solenidade aconteceu no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral e, com o ato, os candidatos eleitos se habilitam ao exercício do mandato. A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.

Durante o evento, o presidente do TRE-BA, desembargador Roberto Maynard Frank, ressaltou a importância da atuação dos baianos frente às urnas eletrônicas. "Quero agradecer a todos os eleitores baianos que votaram não só de forma consciente e de acordo com a sua vontade, mas também respeitando as diferenças", pontuou.

O desembargador também falou das fake news disseminadas sobre as urnas eletrônicas durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL) e, principalmente, no período das eleições. Segundo ele, foram enfrentadas com rigor as ameaças geradas pela disseminação de notícias falsas sobre a veracidade do processo eleitoral brasileiro.

“A Justiça cumpriu com o seu propósito ao preservar o direito ao exercício do voto do eleitor nos locais mais longínquos desse estado, coibindo os abusos atentatórios contra a liberdade de locomoção do indivíduo, contra a igualdade de oportunidade entre os candidatos ou ainda contra o direito de livre escolha do eleitor”, acrescentou, citando a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas estradas, no dia 30 de outubro, sob o argumento de que seria preciso combater o transporte irregular de eleitores, principalmente no Nordeste.

Em coletiva de imprensa antes de iniciar o ato de diplomação, o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) exaltou a consolidação da confiança no sistema eleitoral e falou sobre os trabalhos de preparação para assumir, no dia 1º de janeiro de 2023, o Governo da Bahia.

"É um ciclo que consolida a confiança do sistema eleitoral brasileiro, e em nosso caso baiano, dizendo à sociedade que o TRE certifica o processo eleitoral. Trabalharemos para fechar um plano de trabalho que traduzirá quais serão as ações que desenvolveremos durante todo o ano de 2023", disse. No momento da diplomação, Jerônimo foi aplaudido de pé pelo público presente no TCA.

Foto: Adriel Francisco/Divulgação

Jerônimo também falou da importância do evento e sobre o seu significado para quem foi eleito. “A diplomação é o coroamento de um processo e abre para nós, daqui alguns dias, com a posse, que possamos assumir o nosso lugar de governador e vice-governador do estado da Bahia", acrescentou, se referindo também ao vice-governador eleito Geraldo Júnior (MDB).

Segundo a assessoria do governador eleito, é provável que sejam anunciados os nomes do secretariado estadual na segunda-feira (19), “dependendo somente do desenrolar das conversas do fim de semana”. Em coletiva no local, Jerônimo confirmou que será divulgado um bloco de secretários na segunda. “Na mesma semana, devemos apresentar outro bloco. Espero que até o dia 30 a gente possa fechar o ciclo de todas as informações de secretários e secretárias", declarou.

O deputado federal mais votado da Bahia, Otto Filho (PSD), também destacou, minutos antes de receber seu diploma, o que a população pode esperar durante os quatro anos de atuação. "Pode esperar muita ética, muita responsabilidade, comprometimento, trabalho e muita humildade. Acho que o cara que cresce na vida, seja no setor público ou privado, ele tem que ter humildade para saber, no caso do político, por exemplo, que ele está a serviço da população, e não para ser servido”, destacou. Ele também pontuou que tentará trazer mais recursos para o estado durante o seu mandato.

Lula é diplomado em cerimônia do TSE e se emociona no discurso

O presidente eleito Lula (PT) e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSD) foram diplomados na última segunda-feira (12), em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ato formal serve para certificar que a Justiça Eleitoral apurou o resultado das urnas, aprovou as contas e atesta que eles estão aptos a assumir os cargos. A posse será no dia 1º de janeiro.

Durante seu discurso, Lula se emocionou ao lembrar das críticas que já recebeu por não ter diploma universitário. "Na minha primeira diplomação em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder, para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário", afirmou "Eu quero pedir desculpas pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos, estar aqui agora é a certeza de que Deus existe", afirmou, depois de receber o documento do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

"Poucas vezes na história desse país a democracia esteve tão ameaçada, a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvida", acrescentou Lula.