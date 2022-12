Governador em exercício e Jerônimo visitam áreas alagadas pela chuva

O governador em exercício, Adolfo Menezes, e o governador diplomado, Jerônimo Rodrigues, sobrevoaram e visitaram Jequié, na região sudoeste da Bahia, no início da tarde desta segunda-feira (26). O município foi atingido por fortes chuvas fazendo o nível das águas do Rio de Contas, que corta o município, subir e inundar arte da cidade.

Os governadores foram recebidos pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Adson Marchesini, e pelo superintendente da Defesa Civil do Estado da Bahia, coronel BM Miguel Filho. Eles ouviram o detalhamento das ações executadas para diminuir os efeitos das inundações e visitaram a base de apoio às operações dos bombeiros, que receberam reforço de 23 agentes enviados à cidade e que também atuarão em Ipiaú.

Adolfo Menezes e Jerônimo Rodrigues seguiram para um sobrevoo de helicóptero pelas áreas alagadas e se encontraram, ainda, com o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

Foto: Diego Mascarenhas/CORREIO

Ações

Um ginásio da cidade já foi vistoriado e está à disposição das forças estaduais. No local devem ser reunidos e organizados donativos antes da distribuição para as famílias atingidas.

Mais cedo, os governadores e o vice-governador eleito, Geraldo Júnior, se reuniram virtualmente com os prefeitos dos municípios localizados nas regiões afetadas pelas chuvas. As prioridades são facilitar o acesso à água potável e comida, além de restabelecer o fornecimento de energia elétrica para os moradores das áreas isoladas.

Desabrigados

O Colégio Estadual de Dário Meira está acolhendo 22 pessoas que ficaram desabrigadas em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias no Sul da Bahia. A direção e os funcionários da unidade escolar estão dando suporte, como, por exemplo, o fornecimento das refeições.

Já no município de Jequié, o Complexo Poliesportivo Educacional Anibal Brito (antigo ginásio de esportes) disponibilizou espaços para receber os donativos, como água mineral, alimentos não perecíveis, roupas e colchões.

A diretora do Núcleo Territorial de Educação Médio Rio de Contas, com sede em Jequié (NTE 22), Polliana Leandro, disse que a escola cumpre a sua função social ao amparar os desabrigados. “Os desabrigados chegaram na escola na véspera do Natal e levaram alguns móveis. São seis famílias, que foram recebidas com todo o carinho pela direção e estão recebendo assistência para amenizar esse sofrimento. Mais uma vez, a escola cumpre o seu papel social ao acolher essas famílias”, afirmou.