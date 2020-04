Governadores do Nordeste se reúnem com novo ministro da Saúde

Os governadores dos nove estados do Nordeste se reuníram nesta segunda-feira (20) com o novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich. O encontro aconteceu no final da tarde, por videoconferência.

Participaram da reunião o governador da Bahia, Rui Costa, que lidera o Consórcio Nordeste; além de Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), João Azevêdo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Belivaldo Chagas (Sergipe) e Flávio Dino (Maranhão).

Segundo Rui Costa, o encontro foi bastante produtivo. "Tivemos uma longa reunião com o novo ministro, que tomou posse na última sexta-feira. Foi uma boa reunião, onde ele ouviu cada governador, sobre cada estado e, ao final, foi feito um balanço. O ministro pediu que tudo que foi dito fosse registrado e formulado por escrito, para que ele possa responder nossas demandas e questões", disse.

Uma nova reunião entre os governadores nordestinos e Teich está marcada para este quinta-feira (23), para que novos temas sejam debatidos e para saber quais serão as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para dar suporte aos nove estados. Os estados do Ceará e de Pernambuco já estão com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI, situação que preocupa.

"Entre outras coisas, falamos sobre a habilitação das unidades abertas, como as UPAs, falamos também da necessidade que temos de aplicar mais testes. Foi uma lisa grande de questões", completa Rui Costa.

O governador anunciou ainda que, nesta terça-feira (21), se reunirá de forma virtual com os prefeitos das 11 cidades da região Sul que já apresentam casos confirmados de coronavírus. Como houve um aumento no número de casos da região, novas medidas devem ser tomadas para conter o contágio.