Governadores ignoram discurso de Bolsonaro e manterão restrições contra coronavírus

O discurso do presidente Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira (24) defendendo o fim do isolamento social não surtiu efeito entre os governadores - que foram criticados pelo político no mesmo pronunciamento. Segundo o G1, ao menos 24 dos 27 governantes estaduais irão manter as medidas restrititas.

São eles os governadores do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

"Não é gripezinha. Vou continuar trabalhando em defesa da vida. Olhar nos olhos das pessoas e dizer: estamos numa guerra. Acorda. Temos que vencê-la. Chega de discurso vazio e delírios. Vamos trabalhar mais e mais. Responsabilidade. Todos contra o coronavírus", disse Rui Costa, governador da Bahia, em uma rede social.

Já o do Distrito Federal não respondeu se manterá. Os governadores de Rondônia e Roraima não se manifestaram.