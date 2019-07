Governo analisa autorizar saque anual de contas ativas e inativas do FGTS

Uma nova proposta para saque do Fundo de Garantia do Termo de Serviço (FGTS) foi apresentada pela equipe do ministro Paulo Guedes, da Economia, ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo Valdo Cruz, da GloboNews e G1, o trabalhador seria autorizado a fazer um saque anual das suas contas ativas e inativas.

Caso a proposta seja efetivada, a cada ano, no mês do seu aniversário, o trabalhador poderia sacar um determinado percentual do saldo das suas contas. Esse percentual ainda não foi definido, mas vai depender do saldo de cada conta. Quem tem menos poderá tirar mais, proporcionalmente.

Essa proposta é a que está mais forte no governo, podendo ser anunciada na quarta (24) pelo presidente, de acordo com a matéria. Desde ontem, notícias sobre a decisão do governo de facilitar acesso ao dinheiro das contas ativas circulam. A ideia inicial era permitir o saque de parte das contas ativas.

"A diferença da nossa proposta em relação à do ex-presidente Temer é que nossa ideia é liberar saques a cada ano, uma espécie de 14º salário. Vamos devolver ao trabalhador o que é do trabalhador", disse uma fonte da equipe ao jornalista.

O trabalhador poderá escolher também, se quiser, não fazer o saque. Quem quiser participar, terá que abrir mão de fazer o saque do fundo em caso de demissão.

A estimativa inicial era de liberar R$ 42 bilhões na economia brasileira e a ideia era fazer o anúncio hoje, para que houvesse uma grande medida no balanço de 200 dias do governo. No entanto, houve resistência do setor de contrução civil, já que esse dinheiro das contas ativas é usado como recurso para financiamento habitacional. Agora, a expectativa é de liberar esse ano cerca de R$ 30 bilhões. O governo estuda ainda possibilidade de saque de recursos das contas do PIS e do Pasep.