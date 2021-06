Governo anuncia antecipação de 7 milhões de doses da vacina da Pfizer em julho

O Governo Federal, através do ministro da Saúde Marcelo Queiroga, anunciou a antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de julho. A previsão era que o país recebesse 8 milhões de doses do imunizante, mas após a negociação, mais oito milhões de doses do imunizante da Pfizer/BioNTech serão enviadas ainda no próximo mês.



"Pleiteamos junto a Pfizer, haja visto que o Brasil tem um contrato de 200 milhões de doses, a antecipação de doses e conseguimos hoje uma resposta, atendendo uma solicitação do presidente da República, com uma antecipação de 7 milhões de doses para o mês de julho. Receberíamos 8 milhões de doses, no mês de doses, mas agora vamos receber 15 milhões, o que contribuirá para acelerar a campanha de vacinação", disse o ministro em entrevista à imprensa, do lado de fora do Ministério da Saúde.



#URGENTE | Conseguimos antecipar 7 milhões de doses da vacina #COVID19 da Pfizer!

A previsão inicial era de 8 milhões de doses, em julho. Após conversas com a farmacêutica, o Brasil vai receber 15 milhões de doses no próximo mês.

Confira o anúncio do ministro Marcelo Queiroga

Além das 15 milhões de doses da Pfizer previstas para o mês que vem, a projeção de entregas do Governo Federal para julho ainda conta com 15 milhões de doses da vacina da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, 10 milhões de doses da Coronavac/Butantan, e outras 1 milhão 975 mil doses da Oxford/AstraZeneca através do consórcio Covax Facility, totalizando 41 milhões 975 mil e 200 doses para julho.De acordo com a 24ª pauta de distribuição de vacinas do Ministério da Saúde, a previsão do Governo Federal é que entre o dia 26 de maio e 2 de julho, o Brasil tenha recebido 43 milhões de doses.