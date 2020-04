Governo anuncia câmeras de temperatura no metrô e avalia lockdown no Sul

As estações de metrô de Salvador vão receber câmeras para medição de temperatura. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) pelo governador Rui Costa (PT), durante o Papo Correria. Segundo Rui, as pessoas que forem consideradas febris não poderão embarcar, devido ao risco de contaminação pelo coronavírus.

Os equipamentos, que conseguem medir a temperatura de várias pessoas ao mesmo tempo, já foram adquiridos e devem entrar em funcionamento na próxima semana. Na mesma transmissão, Rui falou sobre a possibilidade de lockdown nos municípios de Itabuna e Ilhéus, por conta do aumento acelerado dos casos da doença.

As duas cidades do Sul do estado têm apresentado um aumento exponencial no número de casos de covid-19. Segundo o governador, se esse aumento se mantiver até o próxmo domingo (26), poderá ser editado um decreto estadual proibindo a circulação total de pessoas nas ruas.

“Se isso não for feito, haverá dezenas de mortes em Ilhéus e Itabuna, não há condição de manter essa taxa de 20% e até 30% de crescimento de casos em um dia”, disse Rui.

Túneis

Outra novidade apresentada é a implantação de túneis de desinfecção, projetados e desenvolvidos pelo Senai Cimatec, em mais unidades de saúde. O equipamento é uma ferramenta importante para evitar a transmissão da doença, especialmente entre os profissionais de saúde, e já está sendo utilizado no Hospital de Espanhol, que foi reaberto esta semana pelo Estado, com 240 leitos para atender pacientes com o coronavírus.

“Já tem outro túnel de desinfecção no Hospital Couto Maia. A prioridade é instalar nos hospitais que estão atendendo pacientes com a Covid-19. Os três próximos equipamentos serão instalados no Hospital Costa do Cacau, Hospital de Base em Itabuna e Santa Casa, também de Itabuna”, disse o governador.