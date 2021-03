Governo anuncia medidas restritivas e abertura de novos leitos de UTI no Norte do Estado

Governo do Estado e prefeituras locais do norte baiano entraram em um consenso para a adoção de medidas restritivas na região até as 5h próxima quarta (10). Todo o comércio não-essencial ficará fechado e, em contrapartida, o Estado anunciou a abertura de mais 40 leitos. O anúncio foi feito pelo Governador da Bahia, Rui Costa.

As medidas valem para os municípios de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Cansanção, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Juazeiro, Pilão Arcado, Pindobaçu, Ponto Novo, Remanso, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Sobradinho e Uauá.

No último domingo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na região chegou a 100%. Sento Sé e Campo Alegre de Lourdes cederam 5 respiradores para Juazeiro, totalizando 10 equipamentos, que irão compor 10 novos leitos de UTI para o Hospital de Campanha.

O município de Senhor do Bonfim também receberá outros 10 leitos de UTI, do Governo do Estado. A Secretaria de Saúde de Juazeiro terá até a próxima quarta-feira (10) para montar e colocar em funcionamento os novos leitos.

“A situação exige medidas mais duras, fico muito preocupada com o comércio, porque sei que fechar traz prejuízos grandes para pais de família, gera desemprego. Porém, chegamos ao limite da ocupação de leitos de UTI. Precisamos diminuir esse quadro, estamos fazendo a nossa parte e precisamos da colaboração da população com as medidas preventivas obrigatórias,” disse Suzana Ramos, prefeita de Juazeiro.

Segundo Rui, serão 20 leitos de UTI e outros 20 leitos clínicos, oq ue entende ser necessário para controlar a situação na região.

"Nós pedimos a compreensão da população. Resolvemos segurar segunda e terça porque com 100% de ocupação nós não teríamos onde colocar pacientes que demandassem leitos de UTI na região", disse o governador.

Nos vinte municípios das microrregiões de Senhor do Bonfim e de Juazeiro, no Norte da Bahia será permitido somente o funcionamento de atividades relacionadas à saúde e ao enfrentamento da pandemia, bem como à comercialização de gêneros alimentícios e feiras livres. São considerados serviços públicos essenciais, cuja prestação não admite interrupção, as atividades relacionadas à segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização, arrecadação, limpeza pública, manutenção urbana, transporte público, energia, saneamento básico e comunicações.

Estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares e congêneres devem funcionar com portas fechadas, sendo permitido apenas o delivery até as 24h.

Desta segunda (8) até às 5h de quarta-feira (10), também ficam suspensas as atividades presenciais nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual não enquadrados como serviços públicos essenciais, devendo ser adotado o regime de trabalho remoto. No mesmo período, estarão suspensos os atendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Quem descumprir o decreto pode ser autuado por crime contra a saúde pública.