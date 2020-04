Governo anuncia que policlínicas voltarão a atender de forma progressiva

O atendimento nas policlínicas regionais da Bahia deverá ser retomado de forma progressiva. O anúncio foi feito na sexta-feira, 17, pelo governador Rui Costa, que garantiu que os atendimentos serão retomados de forma “cautelosa e cuidadosa” para que pacientes de todo o estado possam dar seguimento aos seus tratamentos médicos.

A decisão foi tomada durante reunião remota entre representantes dos poderes estaduais. Além do governador, participaram o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Lourival Almeida Trindade; o presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal; e a presidente do Ministério Público Estadual, Norma Cavalcanti. Durante o encontro, o governador também demonstrou preocupação com a situação financeira do Estado em razão dos recursos que estão sendo investidos no combate ao avanço da Covid-19.

A motivação para a reabertura das policlínicas, segundo Rui Costa, são as dezenas de pedidos feitos por pessoas que tiveram tratamentos interrompidos com as férias coletivas dadas aos profissionais dessas unidades de saúde, que se encerram em 06 de maio.

“São pessoas que precisam saber se estão com câncer ou não, que precisam avaliar seus problemas cardíacos, se têm diabetes”, enumerou.

Atualmente, a Bahia possui 16 policlínicas regionais que atendem cerca de dois milhões de pessoas. “Elas são importantíssimas para salvar vidas”, explicou o governador.

Ainda de acordo com ele, a reabertura das unidades será programada de forma progressiva e seletiva, por região e município, e após o fim das férias coletivas, para evitar que a atividade interfira de forma negativa na contenção do coronavírus.

“Se nossa meta é preservar vidas, não podemos ignorar os outros problemas de saúde, que não deixaram de acontecer”, disse.