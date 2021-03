Governo anuncia reabertura do Hospital Riverside para atender pacientes Covid

O governador Rui Costa anunciou na tarde desta quinta-feira (4) a abertura de 100 novos leitos clínicos no Hospital Riverside, em Lauro de Freitas, para atender pacientes com diagnóstico da Covid-19. A reativação da unidade é mais um esforço do Governo do Estado para evitar o colapso no sistema de saúde baiano, que chegou a 84% de ocupação dos leitos de UTI.

A gestão da unidade será feita por uma organização social, que já está em fase de contratação, e a expectativa é que a reabertura ocorra no prazo de 15 dias.

Na publicação, o governador ressaltou que a reabertura dos leitos não é a solução para o combate à pandemia.

“Determinei a abertura de outros 100 leitos clínicos no antigo Hotel Riverside. O que precisamos lembrar é que abrir leitos de UTI não combate a pandemia. Ajuda a conter os danos. Os trabalhadores da saúde estão no limite, incansáveis na missão de salvar vidas”, publicou Rui.

O antigo hotel funcionou como unidade de retaguarda entre abril e setembro de 2020. Para a reativação, a unidade está passando por serviços de manutenção, como recomposição da rede de gases e cabos internos, revisão hidráulica-sanitária, instalação de condicionadores de ar e limpeza.

O governador ainda lembrou que o Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova voltou a funcionar para pacientes com Covid-19 nesta quinta-feira (4). 20 pacientes já foram regulados para a unidade, que tem capacidade para 200 leitos. Atualmente, 80 estão funcionando. Segundo o Governo, os demais serão abertos de forma gradativa nos próximos dias. Também foram abertos 20 leitos de UTI no Hospital Alayde Costa, no Subúrbio Ferroviário, na última quarta-feira (3).

A ampliação do atendimento inclui mais 100 leitos no Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas. A licitação emergencial para definir a organização social que irá gerir a unidade já teve o processo iniciado.