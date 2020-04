Governo anuncia suspensão de festas de São João em toda a Bahia

O governador Rui Costa anunciou, na noite desta terça-feira (28), que as festas de São João estão suspensas em toda a Bahia este ano. O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo nas redes sociais. Essa é mais uma medida contra a propagação da pandemia do coronavírus.

"Sexta-feira é dia 1º de maio, e eu disse que quando chegasse o final de abril eu teria condições de falar sobre as festas juninas. Já posso anunciar que não teremos festa em nenhuma cidade da Bahia", afirmou. Em meados de março, a União das Prefeituras da Bahia já havia avaliado como inevitável a medida.

Segundo o governador, se houver festa em qualquer cidade, mesmo aquelas que não tenham caso confirmado, o fluxo de pessoas será intensificado. "As pessoas que têm carro, que acham que não estão doentes, vão pra lá, e ao chegarem na cidade essas pessoas vão levar o vírus", explicou.

Rui Costa ainda alertou que em junho o coronavírus estará circulando na Bahia. "Teremos virus circulando, e espero que sob controle, mas mesmo que esteja sob controle não podemos correr o risco de perder o controle por conta das festas".

A primeira cidade a se manifestar sobre o cancelamento do São João foi foi Conceição do Almeida, no dia 18 de março. Na época, prefeito Adailton Campos Sobral (PSD) disse que a gestão municipal optou pelo cancelamento porque haveria queda de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) por parte do Governo Federal.

“Se o país parou de produzir, automaticamente a receita cai. Nós vivemos de FPM e ele deve cair de 40% a 50%. Hoje já trabalhamos no limite. É uma decisão que não é fácil, de dois dias pra cá tenho sofrido muito por conta disso”, declarou o gestor, que “acha difícil alguma cidade da região conseguir fazer o São João com essa crise”, disse Sobral à época.

Depois disso, mais de dez cidades anunciaram o cancelamento de festas de São João. Dentre elas, Amargosa, Ibicuí, Senhor do Bonfim, Irecê , Miguel Calmon, Seabra, Itaberaba, Piritiba, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Cachoeira, Mata de São João, São Desidério e Camaçari.

Prefeito de Ibicuí, Marcos Galvão (PSD) falou ao CORREIO ainda em março que os gestores destas cidades resolveram se unir quando viram a necessidade de tomar uma decisão sobre o assunto, já que as festas costumam ser realizadas em junho, portanto, daqui a pouco mais de dois meses.

“Tínhamos que tomar uma decisão em conjunto. Por ser uma decisão controversa, já que existem pessoas que discordam [da não realização], nós criamos um grupo no WhatsApp e fomos amadurecendo até chegarmos no acordo de assinar o documento e anunciar em conjunto o cancelamento”, explicou Galvão.

Para embasar a medida, os prefeitos consideraram as recomendações do Ministério da Saúde quanto à necessidade de se manter o isolamento social até que a pandemia esteja sob controle.

Além disso, os gestores levaram em conta o alerta sobre o pico de casos de contaminação na Bahia, previsto para o mês de maio e junho, assim como o decreto de estado de emergência no estado.