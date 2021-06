Governo assina contrato para construção de receptivo no Atracadouro de Camamu

Com o aumento do fluxo de turistas na Baía de Camamu nos últimos anos, a melhoria da infraestrutura local tem se tornado cada vez mais necessária. Diante disso, o governo do estado assinou o contrato para a construção de um receptivo no atracadouro de Camamu, o que vai oferecer mais conforto para os passageiros que aguardam as embarcações no local.



A empresa contratada para as obras foi a Veloso Construções e Serviços, que terá 240 dias para a execução dos serviços. No total, o investimento é de R$ 331,4 mil. O município de Camamu está localizado na região da Costa do Dendê. A região recebe cerca de 758 mil turistas por ano, segundo informações da Secretaria Estadual de Turismo (Setur).

