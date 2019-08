Governo aumenta teto para atendimentos de média e alta complexidade em Salvador

Uma portaria do Ministério da Saúde que autoriza o aumento do teto para atendimentos de média e alta complexidade na capital baiana em R$ 43 milhões foi assinada na quarta-feira (14). O O prefeito de Salvador, ACM Neto, esteve em Brasília para acompanhar a assinatura, acompanhado do secretário de Saúde, Leo Prates.

"Essa portaria permite a ampliação dos serviços de atenção às pessoas que mais precisam da saúde pública de Salvador. Os recursos serão muito importantes para continuar dando assistência total a quem mais precisa da saúde de Salvador", enfatizou o prefeito durante o encontro.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ressaltou que a medida é um reconhecimento da boa gestão realizada pela Prefeitura na saúde pública de Salvador. "Quando Neto ganhou a primeira eleição, a cobertura de saúde da família era baixíssima. Não chegava a 18%. Hoje, essa portaria é resultado da produção e aposta do prefeito no futuro da Saúde da Salvador", disse. "Sou testemunha do que vi lá atrás e dos números que vejo hoje", acrescentou o ministro.