Governo autoriza venda de bebidas alcoólicas aos fins de semana em Salvador

O governo da Bahia, em decreto publicado nesta quarta-feira (5), autoriza o retorno da venda de bebidas alcoólicas em Salvador e nas regiões do estado com ocupação de menos de 75% nas UTIs de covid-19.

Além disso, o decreto também autoriza o retorno das atividades nas unidades de ensino, públicas e particulares, da capital. A volta às aulas é exclusiva em Salvador.

Já o toque de recolher foi reduzido, também na capital. Agora as restrições de locomoção vão das 22h às 5h a partir desta quarta-feira (5).

inda de acordo com o decreto, caso a ocupação de leitos de UTI Covid volte a atingir o índice de 80% em Salvador, poderá haver alteração no horário do toque de recolher, na liberação de aulas e na comercialização de bebidas.

Como fica o resto da Bahia

No restante do estado, para liberação das aulas semipresenciais em cada município e venda de bebida alcoólica aos finais de semana, continua a valer a determinação de que as regiões de saúde precisam alcançar a taxa de 75% ou menos de ocupação de leitos de UTI por cinco dias consecutivos.

Esse mesmo critério vale para alterar para 22h o início do toque de recolher nos outros municípios baianos.