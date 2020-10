Governo baiano convoca 184 reservistas da Polícia Militar 

A edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial do Estado traz a convocação de 184 reservistas da Polícia Militar. A atividade, temporária e remunerada, será em cargos não operacionais, como na guarda de quartéis, serviços administrativos, atendimento no 190, entre outros.

Segundo o governo, o objetivo do chamamento é otimizar o trabalho da PM nas ruas das cidades baianas, com a liberação de profissionais que hoje atuam em regime administrativo.

Veja o nome dos PMs convocados:

REGIÃO: CAPITAL E RMS Nº MAT. GH NOME 1 30306779 SUBTEN PM RR ALBERTO JORGE MARTINS ALVES 2 30214965 SUBTEN PM RR IVA DE JESUS SILVA 3 30299586 SUBTEN PM RR MANUEL AUGUSTO FONSECA DE LACERDA 4 30237612 SUBTEN PM RR MILTON DA SILVA SIMOES 5 30306775 SUBTEN PM RR RUDVAL LIMA DOS SANTOS 6 30215661 1º SGT PM RR ADALBERTO SILVA COSTA 7 30199887 1º SGT PM RR ADELMO JOSE COSTA DE OLIVEIRA 8 30220026 1º SGT PM RR ADILSON SANTOS DE ALMEIDA 9 30237756 1º SGT PM RR AGNALDO DE SOUSA CERQUEIRA 10 30175808 1º SGT PM RR ALOISIO RENATO ARAUJO DE OLIVEIRA 11 30214933 1º SGT PM RR ANTONIELDES FERREIRA DOS SANTOS 12 30215855 1º SGT PM RR ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA 13 30231991 1º SGT PM RR ANTONIO BERNARDO SANTOS JESUS 14 30214704 1º SGT PM RR ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA 15 30216069 1º SGT PM RR ARI PINTO DE SOUZA 16 30214724 1º SGT PM RR CARLOS VANILTON PASSOS SANTANA 17 30220387 1º SGT PM RR CLAUDIMIRO MACEDO DAS VIRGENS 18 30214995 1º SGT PM RR CLEBER ALVES SANTANA 19 30208651 1º SGT PM RR DJANILSON DAS VIRGENS SANTOS 20 30214761 1º SGT PM RR EDMO OLIVEIRA DE ASSIS 21 30217569 1º SGT PM RR EDNEY CARDOSO DOS SANTOS 22 30215744 1º SGT PM RR EDSON RAMOS GIL 23 30214592 1º SGT PM RR EDSON SANTOS PEDREIRA 24 30178956 1º SGT PM RR EDVALDO SILVA FERREIRA 25 30221603 1º SGT PM RR ELIAS RAMOS FERREIRA 26 30214661 1º SGT PM RR ELMO DOS SANTOS 27 30220138 1º SGT PM RR EPAMINONDAS SENA DA SILVA 28 30221059 1º SGT PM RR EPITACIO PEREIRA DE OLIVEIRA 29 30214760 1º SGT PM RR ETINALDO SANTOS BARBOSA 30 30242049 1º SGT PM RR EUCLIDES PEREIRA LIMA 31 30270481 1º SGT PM RR FRANCISCO VALDIR BRITO FILHO 32 30208498 1º SGT PM RR FRANCK RODRIGUES DA SILVA 33 30215596 1º SGT PM RR GEORGES DOS SANTOS OLIVEIRA 34 30169142 1º SGT PM RR GERALDO DA CONCEICAO 35 30217539 1º SGT PM RR GERMINIO SOUZA DE JESUS 36 30249557 1º SGT PM RR HILDEBRANDO JORGE FERREIRA 37 30246360 1º SGT PM RR HUMBERTO COSTA CERQUEIRA 38 30237837 1º SGT PM RR IVAN PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

39 30267124 1º SGT PM RR JAGUARANI DA ANUNCIACAO 40 30208356 1º SGT PM RR JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA 41 30215857 1º SGT PM RR JAILSON DO CARMO SUEIRA 42 30178292 1º SGT PM RR JAIR DE ARAUJO REIS 43 30214428 1º SGT PM RR JOAO CARLOS SOUZA PEREIRA 44 30201954 1º SGT PM RR JOAO COUTINHO DE SANTANA 45 30208431 1º SGT PM RR JORGE LUIZ SANCHES REGO 46 30214502 1º SGT PM RR JORGE MONTEIRO CALMON 47 30267072 1º SGT PM RR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 48 30220037 1º SGT PM RR JOSE GONCALVES DOS SANTOS 49 30249577 1º SGT PM RR JOSEMAR SOARES DOS SANTOS 50 30179488 1º SGT PM RR JOSEVALDO DE SOUZA GONZAGA 51 30217514 1º SGT PM RR JOSIAS FREITAS DOS SANTOS 52 30238367 1º SGT PM RR JOSUE BARBOSA DA SILVA 53 30214913 1º SGT PM RR JUAREZ MACHADO DE ALMEIDA 54 30220254 1º SGT PM RR LAZARO DIAS BARBOSA 55 30215774 1º SGT PM RR LUIS ANSELMO PASSOS DOS SANTOS 56 30217519 1º SGT PM RR LUIS ANTONIO SANTANA DE CASTRO 57 30215593 1º SGT PM RR LUIS PEREIRA 58 30175844 1º SGT PM RR LUIZ ANTONIO DIOGO DOS SANTOS 59 30220020 1º SGT PM RR LUIZ LAZARO DA SILVA BARRETO 60 30208251 1º SGT PM RR LUIZ PEDRO DE ANDRADE FREITAS 61 30214883 1º SGT PM RR MARCOS ANTONIO ROCHA 62 30246369 1º SGT PM RR MARCOS ELI SOUZA DA PURIFICACAO 63 30202006 1º SGT PM RR MIGUEL DA ROCHA FILHO 64 30214449 1º SGT PM RR MIGUEL JESUS DE ARAUJO 65 30221117 1º SGT PM RR OSVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO 66 30208241 1º SGT PM RR PAULO SERGIO NOIA BASTOS 67 30217908 1º SGT PM RR PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA 68 30239346 1º SGT PM RR PEDRO RAIMUNDO DE PINHO SANTOS 69 30202024 1º SGT PM RR RAIMUNDO FARIAS BORGES 70 30267225 1º SGT PM RR REGINALDO SANTOS OLIVEIRA 71 30215767 1º SGT PM RR REINALDO DE SANTANA ALVES 72 30247135 1º SGT PM RR RENATO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR 73 30176698 1º SGT PM RR RENATO SANTANA ROCHA 74 30220251 1º SGT PM RR RILZO HUMBERTO DA SILVA ARAUJO 75 30208412 1º SGT PM RR ROBERTO CARLOS SOBRINHO TRANQUILLI 76 30214507 1º SGT PM RR ROBERVAL IVO PIEDADE DE QUEIROZ 77 30208624 1º SGT PM RR RONILDO BRAGA SANTOS 78 30217873 1º SGT PM RR ROQUE DE ABREU BRITO 79 30232016 1º SGT PM RR ROSENILDO NEVES MESSIAS 80 30240313 1º SGT PM RR SANDRO AUGUSTO SANTOS PEREIRA 81 30242154 1º SGT PM RR SILVIO DOS SANTOS SOUZA 82 30208427 1º SGT PM RR SILVIO ROBERTO TEIXEIRA SANTOS 83 30220131 1º SGT PM RR SIZINEI VANDERLEI SANTOS PINHO 84 30214555 1º SGT PM RR UILDE DE SOUSA SANTANA 85 30224488 1º SGT PM RR VALDIR DOS SANTOS 86 30214852 1º SGT PM RR VALFREDO NERY BOMFIM 87 30201744 1º SGT PM RR VALTERCIO MARCOS ALVES JUNIOR 88 30238413 1º SGT PM RR VILOBALDO JOSE DA SILVA SOUZA 89 30200129 1º SGT PM RR ERALDO MELO DOS SANTOS 90 30201919 1º SGT PM RR FRANCISCO LUIS SILVA 91 30201677 1º SGT PM RR JAIRO BATISTA DE JESUS 92 30215581 1º SGT PM RR JOSELITO SENA SANTANA 93 30214480 1º SGT PM RR MANUEL GONCALVES DA SILVA FILHO REGIÃO: LESTE E CHAPADA 1 30235704 SUBTEN PM RR JILMAR BISPO DA SILVA

2 30199791 SUBTEN PM RR JOSE RAIMUNDO SOUZA NEVES 3 30177616 1º SGT PM RR AGIRON FERREIRA BISPO 4 30208282 1º SGT PM RR AMILTON EVANGELISTA DA CRUZ 5 30214037 1º SGT PM RR ANTONIO MIGUEL RIBEIRO LOBO 6 30221720 1º SGT PM RR CICERO GONCALVES 7 30173609 1º SGT PM RR DEMETRIO SANTANA OLIVEIRA 8 30221487 1º SGT PM RR DILTON LIMA 9 30215658 1º SGT PM RR EDILTON MIGUEL DA SILVA 10 30221593 1º SGT PM RR EDMILTON NUNES GOMES 11 30208298 1º SGT PM RR EDVANIO MARQUES SILVA 12 30217604 1º SGT PM RR ELIAS DAMASCENO MOITINHO 13 30217657 1º SGT PM RR ILSON GOMES DOS SANTOS 14 30221587 1º SGT PM RR JOSAPHAF SANTOS DE SANTANA 15 30221592 1º SGT PM RR JOSE HAMILTON SANTANA SANTOS 16 30221706 1º SGT PM RR JOSE RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA 17 30268000 1º SGT PM RR JOSENILDO DOS SANTOS MENEZES 18 30235719 1º SGT PM RR MARCOS SANTOS RIBEIRO 19 30214254 1º SGT PM RR ONOFRE DOS SANTOS FREITAS 20 30221569 1º SGT PM RR PAULO CESAR DE JESUS BARROS 21 30208372 1º SGT PM RR PEDRO XISTO OLIVEIRA DE SOUZA 22 30249461 1º SGT PM RR SERGIO GONCALVES FERREIRA 23 30216269 1º SGT PM RR ANTONIO LUIZ SILVA VASCONCELOS REGIÃO: NORTE 1 30178774 SUBTEN PM RR CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO 2 30178783 SUBTEN PM RR IONALDO SILVA MORGADO 3 30234312 1º SGT PM RR ADEMIR ALVES RODRIGUES 4 30221294 1º SGT PM RR ANTONIO CARLOS LEAL 5 30249736 1º SGT PM RR ANTONIO FERNANDO BARROS PEREIRA 6 30221276 1º SGT PM RR ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA 7 30220607 1º SGT PM RR GILMAR DE AZEVEDO 8 30198822 1º SGT PM RR MANOEL ELPIDIO DA SILVA FILHO 9 30198820 1º SGT PM RR MARCOS AURELIO DOS SANTOS RODRIGUES 10 30178780 1º SGT PM RR PAULO CESAR CAMPOS BISPO 11 30200197 1º SGT PM RR SEBASTIAO CABRAL ALVES REGIÃO: SUL 1 30127409 CAP PM RR ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 2 30221319 SUBTEN PM RR EDUARDO ALVES LIMA 3 30234688 SUBTEN PM RR PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS 4 30251254 1º SGT PM RR CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS 5 30221330 1º SGT PM RR DARLER ELIAS SANTANA 6 30198864 1º SGT PM RR DEOCLIDES JOSE SANTOS 7 30234696 1º SGT PM RR DORIERLAN COUTO BOMFIM 8 30214078 1º SGT PM RR EDILSON TELES 9 30198888 1º SGT PM RR ERIVALDO CONCEICAO MAIA 10 30221341 1º SGT PM RR GERSON MENDES DE OLIVEIRA 11 30216455 1º SGT PM RR GETULIO FERREIRA DE SOUZA 12 30214771 1º SGT PM RR GILDASIO AMPARO DA LUZ 13 30250884 1º SGT PM RR GILSON SANTOS RIBEIRO 14 30235554 1º SGT PM RR HERMOGENES SALES NOBRE 15 30177786 1º SGT PM RR JALMIR ARAUJO DOS SANTOS 16 30221548 1º SGT PM RR JOAO BATISTA MUNIZ DOS SANTOS 17 30248629 1º SGT PM RR JORGE EDUARDO LIMA OLIVEIRA 18 30231688 1º SGT PM RR JOSE CARLOS DE MENDONCA 19 30248797 1º SGT PM RR JOSE GERALDO CONCEICAO COSTA 20 30216308 1º SGT PM RR JOSE VALDEMIR COSTA DE OLIVEIRA 21 30234684 1º SGT PM RR LUCIANO NEVES ALENCAR 22 30221988 1º SGT PM RR LUIS ALBERTO SOUZA CARVALHO

23 30217516 1º SGT PM RR LUIZ MAGNO DA SILVA NETO 24 30231653 1º SGT PM RR MARCELO COSTA DOS SANTOS 25 30217596 1º SGT PM RR MARCONDES CLAIR COSTA BISPO 26 30267816 1º SGT PM RR MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SENA 27 30208399 1º SGT PM RR MAURIZIO PABLO COSTA BISPO 28 30214247 1º SGT PM RR MOISES BASTOS AMORIM 29 30250809 1º SGT PM RR NELSON SANTANA LARANJEIRA 30 30221359 1º SGT PM RR ORLANDO IRENIO DE OLIVEIRA 31 30267852 1º SGT PM RR PAULO HENRIQUE GOES MULLER 32 30248659 1º SGT PM RR PAULO ROBERTO CARDOSO MAGNO 33 30214269 1º SGT PM RR ROBERTO FEITOZA MAGALHAES 34 30221322 1º SGT PM RR RONALDO DOS SANTOS SILVA 35 30214439 1º SGT PM RR RUBEM RODRIGUES NAMBU 36 30177599 1º SGT PM RR VALDELY ALVES DA ROCHA 37 30234618 1º SGT PM RR VALDICIO SILVA DOS SANTOS 38 30431284 SD 1ª CL PM RR MATEUS REIS DE MIRANDA REGIÃO: SUDOESTE 1 30214046 SUBTEN PM RR AROLDO ALVES LEMOS 2 30234594 1º SGT PM RR ALBERTO SANTOS CUNHA 3 30216311 1º SGT PM RR ANTENOR CORREIA SOBRINHO 4 30201723 1º SGT PM RR EMANOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA 5 30251930 1º SGT PM RR IDALECIO LIMA SOUZA 6 30248184 1º SGT PM RR JOSE CLAUDIO BRITO DA SILVA 7 30248276 1º SGT PM RR PAULO JOVE SOUZA NOVATO 8 30214273 1º SGT PM RR RODINEI GOMES LACERDA 9 30180367 1º SGT PM RR VALDI VIANA DOS SANTOS REGIÃO: OESTE 1 30231727 1º SGT PM RR ADALTO FARIAS DOS PASSOS 2 30176826 1º SGT PM RR AILTON OLIVEIRA SOUZA 3 30225005 1º SGT PM RR EDVANDO CARRILHO DE SOUZA 4 30180361 1º SGT PM RR FERNANDO PERES DE OLIVEIRA 5 30249615 1º SGT PM RR FRANCISCO SALES BARBOSA NETO 6 30224970 1º SGT PM RR GUTEMBERGUE RIBEIRO FERREIRA 7 30224979 1º SGT PM RR JURACY JOSE DO NASCIMENTO 8 30231705 1º SGT PM RR MILTON RAMOS DE OLIVEIRA 9 30180332 1º SGT PM RR PEDRO MIRANDA DOS SANTOS 10 30231754 1º SGT PM RR RONIVALDO DOS SANTOS ROQUE