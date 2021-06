Governo Bolsonaro pagou cachê a Sikêra Jr, mostra documento entregue à CPI

Documento entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado aponta que o governo federal repassou R$ 120 mil de verba pública em cachê para o apresentador Sikêra Jr., amigo da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e defensor do governo. Repasses foram feitos a partir da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

O arquivo mostra que a pasta realizou ao menos sete repasses para a empresa do apresentador, a José Siqueira Barros Junior Produções, realizados entre dezembro de 2020 e abril deste ano. A justificativa para o repasse, segundo o documento, seria pela participação de Sikêra em campanhas publicitárias.

Os repasses, registrados em planilha, foram feitos pela Secom a partir da subcontratação das empresas PPR profissionais de publicidade reunidos e Calia/Y2 Propaganda e Marketing. Segundo a Folha, Sikêra recebeu R$ 24 mil por uma campanha que orientou pessoas com suspeita de Covid a procurarem atendimento ainda nos primeiros sintomas da doença.

Outros R$ 16 mil foram para participar da campanha que celebrava a retomada, com segurança, da economia e dos empregos. Mais R$ 24 mil vieram de uma campanha para o lançamento da cédula de 200 reais, R$ 8 mil por uma de “combate ao mosquito Aedes”, R$ 20 mil para a campanha sobre “riscos de exposição de crianças na internet”, R$ 20 mil por uma sobre a “Semana Nacional do Trânsito” e R$ 8 mil para uma de uso consciente da água.