Governo britânico oferece mestrado gratuito no Reino Unido para líderes brasileiros

O programa de bolsas Chevening do governo britânico está com inscrições abertas para o ano letivo 2022-23. A iniciativa apoia futuros líderes, possibilitando que estudem em qualquer universidade britânica, em qualquer programa de mestrado elegível, por um ano. Além de amplo apoio financeiro que cobre todos os custos com a universidade, de estadia e viagem, candidatos selecionados também ganham acesso a uma vasta gama de experiências acadêmicas, profissionais e culturais. As bolsas são concedidas aos candidatos que demonstram ter comprometimento e habilidades necessárias para criar impacto positivo uma vez que retornem ao Brasil.

Não há limite de idade e o programa é aberto a todas as áreas de formação, para cursos nas principais universidades do Reino Unido, que estão dentre as melhores do mundo.

O Chevening foi criado em 1983 e já levou mais de 50 mil pessoas de todo o mundo ao Reino Unido. O Brasil é um dos países com maior número de estudantes na América: mais de 1900 bolsistas brasileiros estudaram em cerca de 110 universidades britânicas. Em 2021, 53 brasileiros foram selecionados para receber a bolsa. Ao todo, a região Nordeste já enviou 177 brasileiros para estudar no Reino Unido. Um dos compromissos do programa no Brasil é continuar buscando candidatos e bolsistas de diversas regiões do país, aumentando especialmente as candidaturas vindas do norte, nordeste e centro-oeste, e de diferentes contextos socioculturais. Por esse motivo, o programa encoraja especialmente inscritos negros, LGBTQIA+ e de outras minorias sociais.

Lourenço Capriglione, bolsista Chevening de Natal, no Rio Grande do Norte, foi selecionado para o ano letivo de 2021-22 e realizará seu mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na University College London. “Conheci o Chevening durante a minha graduação em Comunicação Social e desde então, fazer parte do programa se tornou um dos meus principais objetivos de vida. Estudar sustentabilidade, que sempre motivou minha prática como comunicador, no país que lidera o debate e as políticas ambientais, me parecia uma oportunidade única de potencializar o meu impacto como agente de transformação da sociedade e trazer inovação para o meu país. Encorajo a todos os que sonham em tranformar a realidade através do conhecimento e da colaboração a aplicarem para o programa. Tenho profundo orgulho de ser potiguar e adoraria ver mais conterrâneos integrando essa rede global de líderes."

Peter Wilson, Embaixador da Missão Britânica no Brasil, ressalta a importância de profissionais que demonstrem habilidades de liderança. “Neste período observamos a importância de poder contar com profissionais que demonstrem habilidades de liderança e que ajudem a construir pontes e gerar soluções inovadoras. O Chevening é uma oportunidade única para pessoas que têm vontade de se tornar agentes de impacto positivo em suas comunidades. Buscamos líderes ambiciosos, com visão a longo prazo e que tenham planos concretos de estudo e carreira. O Reino Unido continua comprometido em abordar os principais desafios globais e o Chevening é, com certeza, parte desse esforço. Esperamos que os escolhidos para receber a bolsa tenham experiências valiosas de aprimoramento pessoal e profissional e que possam voltar com uma bagagem que permita a criação de novas soluções para o Brasil.”

Para se inscrever, acesse o site. Para dicas para as incrições, o gerente do Chevening no Brasil, James Phillips, explica como se destacar neste vídeo.





Mais informações





Visite www.chevening.org/apply/guidance para obter informações detalhadas sobre os critérios de elegibilidade e as especificações das bolsas.