Governo confirma que pretende assumir Hospital Regional de Itaberaba

A secretária de saúde da Bahia, Adélia Pinheiro, afirmou nesta quinta-feira (12) que o Governo do Estado pretende assumir o comando do Hospital Regional de Itaberaba, fechado há 15 anos.

“O Governo do Estado que já investiu muito na saúde de Itaberaba não medirá esforços para continuar cuidando da saúde do povo, pois essa é nossa prioridade. Confirmamos o interesse de assumir imediatamente a gestão do Hospital Regional e colocá-lo em funcionamento”.

A unidade de saúde recebeu um investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, sendo 90% fornecidos pelo governo e 10% pela prefeitura local, que é a responsável pela administração do hospital. Reformado e ampliado, o imóvel conta com 10 leitos de UTI adulto, tomógrafo de 16 canais, máquinas novas de raio-x, sistema de captura e digitalização de imagens, além de dois aparelhos de ultrassonografia, mas segue sem funcionar para o público.

“Fizemos diversas tratativas com o secretário de saúde e o prefeito para colocar a unidade em funcionamento, mas até o momento, sem sucesso. Caso o município não possa fazer a gestão da unidade, o Governo do Estado colocará em funcionamento, cabendo ao prefeito fazer a cessão”, afirmou a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro.

A titular da pasta acrescentou ainda que os 70 leitos totais da unidade são fundamentais para atender à população da região da Chapada Diamantina. “Após anos fechado, o Hospital Regional de Itaberaba poderá atender casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica, pediátrica e traumato-ortopedia, fortalecendo assim, o município como polo de saúde e evitando o deslocamento dos munícipes para outras localidades em busca de atendimento em alta complexidade”, opinou.

Quando estiver em funcionamento, a unidade também ofertará atendimento ambulatorial, com consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais, bem como diagnósticos e terapias.