Governo convoca profissionais para atuar em laboratório; veja vagas

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) lançou um novo chamamento público para profissionais de saúde. Agora, eles vão atuar nos laboratórios públicos do estado, nas atividades que compreendem o combate à pandemia causada pela Covid-19. As vagas são para analista clínico I, analista clínico II e técnico de laboratório.

De acordo com o edital, os profissionais serão contratados através das Organizações Sociais gestoras das unidades hospitalares ou por empresas. As vagas são para início imediato nos para Lacens de Salvador e Vitória da Conquista. .

Confira os perfis das vagas:

Analista clínico I - Formação superior em Farmácia Bioquímica, Biologia ou Biomedicina. Realizar extração de ácidos nucléicos de amostras biológicas, prepara master mix, preparar as placas para amplificação do DNA, interpretar as curvas de amplificação de DNA e liberar os resultados. Necessário conhecimento em informática e habilidade no pacote office (excel). Experiência comprovada em biologia molecular de no mínimo 12 meses.

Técnico de laboratório - Formação técnica em Patologia Clínica ou Laboratório. Receber amostras biológicas (identificação, cadastro e etiquetagem), processar amostras de vírus respiratórios, separar, aliquotar e armazenar as amostras de vírus respiratórios. Necessário conhecimento em informática e habilidade no pacote office (excel). Experiência comprovada em laboratório clínico de no mínimo 12 meses.

Analista clínico II - Formação superior em Farmácia Bioquímica, Biologia ou Biomedicina. Realizar atendimento aos usuários, analisar as requisições de exames, orientar cadastro de exames, supervisionar o recebimento das amostras, gerenciar o envio das amostras para a área técnica. Necessário conhecimento em informática e habilidade no pacote office (excel). Experiência comprovada na área de atendimento laboratorial de no mínimo 12 meses.

Os interessados devem preencher o formulário disponível neste link.