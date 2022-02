Governo da Bahia anuncia construção de 464 casas em cidades atingidas pelas chuvas

O Governo do Estado anunciou a construção de 464 casas em cinco cidades afetadas pelas chuvas no interior do estado, em um evento no Parque de Exposições, nesta segunda-feira (14). Os municípios beneficiados são: Itacaré (49), Medeiros Neto (77), Santa Inês (104), Jiquiriçá (108) e Vereda (126). O investimento de R$ 34,3 milhões é feito através da secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e faz parte do programa Bahia Minha Casa.

“O prefeito disponibiliza o terreno e apresenta um projeto de urbanização. O projeto das casas é padrão para todos os municípios. E estamos assinando os convênios como fizemos mais uma vez hoje. A partir daí, as prefeituras licitam as obras, fazem mutirões e, daqui a alguns meses, as pessoas atingidas pelas chuvas terão novamente uma moradia digna”, afirmou Rui Costa.

No evento, o governador também entregou 33 ambulâncias do tipo van, em um investimento de cerca de R$ 6 milhões. A expectativa é que os veículos possam auxiliar no aumento das cirurgias, que tiveram queda com a pandemia da covid-19. “Queremos acelerar o volume de cirurgias eletivas porque tivemos, no período de covid, uma retração. Estamos buscando identificar aquelas unidades de saúde estaduais ou municipais, que tenham capacidade de entregar este volume”, disse Rui Costa.

Ao total, 33 ambulâncias foram entregues para municípios baianos (Foto: Manu Dias/GOVBA)

Ainda segundo o gestor, a chamada pública para a licitação da contratação de empresas para construírem casas nas cidades de Itabuna e Ilhéus, grandes atingidas pelas chuvas de dezembro, deve ser publicada ainda nesta semana. “Vamos utilizar o modelo de comprar as unidades habitacionais. Ou seja, os empresários apresentam um projeto pronto, semelhante ao Minha Casa Minha Vida, para que tenhamos celeridade nessas entregas”, explicou o governador.

Equipamentos

Rui Costa também realizou a entrega de 52 tratores e outros equipamentos para 19 consórcios de infraestrutura, beneficiando ao total 266 municípios. Ainda foram entregues 33 tratores com implementos agrícolas para associações de pequenos agricultores e prefeituras. Além disso, o governador autorizou, na ocasião, mais de 30 convênios com municípios para a pavimentação de ruas, construção de praças e ações de desenvolvimento urbano.