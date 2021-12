Governo da Bahia autoriza repasse de R$ 700 mil para municípios em situação de emergência

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento da Bahia (SJDHDS), autorizou, nesta quinta-feira (9), o repasse de R$ 705.120,00 para 32 municípios do interior do estado que estão em situação de emergência devido as fortes chuvas das últimas semanas.

O repasse emergencial, segundo o governo, tem o objetivo de combater às desigualdades sociais agravadas pelas enchentes e desabamentos. Cerca de 4.650 famílias em situação de vulnerabilidade serão beneficiadas com os recursos.

“Buscamos trabalhar rapidamente para que houvesse a liberação desse recurso extraordinário, entendendo que os municípios estão enfrentando uma situação complicada e precisam de apoio para atender suas populações em situação de vulnerabilidade”, afirmou o secretário Carlos Martins, titular da SJDHDS.

O recurso deve ser empregado na concessão de benefícios eventuais, como cestas básicas, pagamento de aluguel social, quanto para o apoio no alojamento provisório de famílias que ficaram desabrigadas.

O secretário anda disponibilizou a equipe técnica da Superintendência de Assistência Social da SJDHDS para apoiar as equipes municipais.

Situação de emergência

O governador Rui Costa assinou, nesta quinta-feira (9), o decreto de Situação de Emergência em 24 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem diferentes regiões da Bahia.

De acordo com o texto, todos os órgãos estaduais devem se mobilizar, no âmbito de suas competências, para apoiar as ações de socorro às cidades.

O decreto tem validade de 90 dias e será publicado na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado.

A medida vale para as seguintes cidades: Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda. As informações são da SecomBA.