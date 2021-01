Governo da Bahia divulga datas de pagamento do funcionalismo estadual

O governo da Bahia divulgou, nesta quinta (21), a tabela de pagamento em 2021 dos servidores ativos, aposentados e pensionistas das administrações Direta e Indireta do funcionalismo estadual. A publicação será feita na edição deste final de semana (dias 23 e 24/01) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os funcionários baianos irão receber seus vencimentos geralmente no último dia de cada mês, exceto quando este dia cair em um final de semana. Nestes casos, o valor será depositado na sexta-feira anterior. A primeira parcela do 13º salário será quitada ao longo do ano, já que a maior parte dos servidores estaduais opta por receber este adiantamento no mês de aniversário ou junto com as férias. Já a segunda parcela será paga no dia 20 de dezembro.

O Governo desembolsa, por mês, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), o valor de R$ 1,57 bilhão com o pagamento da folha. São 276 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, de acordo com dados da Secretaria da Administração (Saeb), que coordena a operação mensal de processamento dos dados da folha, realizada por todas as unidades administrativas do Estado.

A tabela também pode ser consultada no Portal do Servidor

Tabela de pagamento dos servidores do governo do Estado para 2021 (Divulgação)

Diante do atual cenário da pandemia, com um longo período de falta de crescimento econômico, o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, auxiliem o estado na manutenção do equilíbrio das contas. “A manutenção dos pagamentos em dia depende também da atuação dos servidores públicos, tanto os da Fazenda, no contexto da arrecadação, como os das demais secretarias e órgãos estaduais, com a prática da economia e do zelo com o gasto público”, alerta Vitório.