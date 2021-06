Governo da Bahia e startup oferecem 10 mil vagas gratuitas em cursos de tecnologia

Apenas 36 mil pessoas com perfil tecnológico são formadas por ano no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). No entanto, seriam necessários 70 mil profissionais para suprir a demanda desse mercado que não para de crescer e oferece grandes oportunidades de carreira. Pensando nisso e visando fortalecer o setor produtivo baiano, o governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, lança, nesta quarta-feira (2), às 19h, com transmissão pelo canal do YouTube Secti Bahia, o ProgramAÊ, que vai oferecer, em parceria com a Digital Innovation One (DIO), 10 mil vagas gratuitas em cursos de tecnologia.

Maior ecossistema open education do Brasil para desenvolvedores de software, a DIO vai levar, com ajuda do Governo da Bahia, a educação em desenvolvimento de software para milhares de pessoas do estado de forma totalmente gratuita. Essa é mais uma forma de democratizar o aprendizado em tecnologia e capacitar milhares de desenvolvedores para suprir o déficit do mercado nacional. As inscrições para as vagas seguem abertas até o dia 30 de junho e podem ser acessadas, nas modalidades iniciante e avançado, no site da Secti.

De acordo com a secretária da Secti, Adélia Pinheiro, trata-se de uma oportunidade que os jovens baianos terão para aperfeiçoar as suas habilidades no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). "Promover acesso à educação em desenvolvimento de software para os nossos jovens é incentivar que eles possam ter um futuro promissor em um dos setores de maior potencial de crescimento no mercado de trabalho. Além disso, é um grande ganho econômico para o nosso estado, pois com profissionais capacitados, conseguimos atrair ainda mais empresas para a Bahia”, afirmou.

Para Victor Haruo, Head de Parcerias da Digital Innovation One, a oferta dessas vagas gratuitas de cursos de tecnologia faz parte do DNA da startup. “Temos como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais, acelerando a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais no país inteiro, resultando em um maior desenvolvimento econômico do estado da Bahia e tendo o potencial de mudar a vida de milhares de jovens profissionais que buscam capacitação para entrar em um dos mercados que mais crescem no mundo”, comenta.

Os cursos são online e envolvem a criação de soluções e sites com o uso de HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, Node.js, Java, NET, Python e bancos de dados. Serão trabalhados ainda o desenvolvimento de soft skills e debates a respeito de aspectos fundamentais dessa carreira no mercado de trabalho. Elas são tanto gravadas quanto ao vivo, todas ministradas por profissionais do setor. Os interessados em participar devem fazer a sua inscrição gratuita pelo site www.secti.ba.gov.br.