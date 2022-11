Governo da Bahia entrega 65 novos ônibus escolares para prefeituras

O governador Rui Costa realizou, nesta segunda-feira (21), a entrega de 65 ônibus escolares rurais para os municípios baianos. O evento aconteceu no estacionamento da Secretaria de Educação (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os representantes das 64 cidades contempladas estiveram presentes no local para pegar as chaves dos veículos.

Os veículos são do modelo ORE 1 (Ônibus Rural Escolar), com capacidade para 29 pessoas. Todos possuem Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM) para embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência física. O investimento para a aquisição dos ônibus foi de R$ 15,4 milhões do Governo do Estado. Desde 2015, foram entregues 745 ônibus escolares, representando um investimento de cerca de R$ 172,7 milhões.

Segundo Rui Costa, os veículos ajudam aqueles que mais precisam e que moram longe da escola, além de se somar a outros investimentos importantes na área da Educação. “Do ano passado para cá, intensificamos o investimento em infraestrutura, são quase R$ 4 bilhões aplicados em novas escolas”. Segundo ele, esta semana haverá a entrega de uma nova unidade no município de Capim Grosso. "Deixaremos para o primeiro semestre do ano que vem 160 escolas para serem inauguradas”, acrescentou.

O Secretário de Educação Danilo de Melo ressaltou que o objetivo da entrega dos veículos é assegurar que cada município baiano tenha o suporte necessário para garantir o acesso dos estudantes para a escola pública. “A Bahia é um estado gigantesco, as comunidades estão nas mais diversas localidades, e o transporte escolar é fundamental para a permanência dos alunos das escolas”, destacou. Segundo o secretário, em números absolutos, mais de 20% dos estudantes da rede estadual estão na zona rural.

Um dos gestores que se deslocou até a capital para receber o veículo foi o prefeito Ricardo Nunes, da cidade de Cícero Dantas, que fica no norte da Bahia. Ele informou que ainda vai decidir o melhor roteiro para o ônibus, mas que já pensa em favorecer localidades que ficam a cerca de 30 km da sede do município. “Sem dúvida nenhuma o ônibus é um grande presente que estamos levando para o município e beneficiará inúmeros alunos”, pontuou.

Lista de municípios contemplados:

1. Alagoinhas; 2. Banzaê; 3. Barra do Rocha; 4. Bom Jesus da Lapa; 5. Bonito; 6. Caculé; 7. Camamu; 8. Carinhanha; 9. Conceição do Almeida; 10. Fátima; 11. Iaçu; 12. Ibicuí; 13. Ibirataia; 14. Ilhéus; 15. Iraquara; 16. Irecê; 17. Itabuna; 18. Itacaré ; 19. Itagibá; 20. Itapicuru ; 21. Itororó ; 22. Macururé; 23. Malhada de Pedras; 24. Manoel Vitorino; 25. Morpará; 26. Muniz Ferreira; 27. Muritiba; 28. Nova Soure; 29. Olindina; 30. Prado; 31. Presidente Jânio Quadros ; 32. Ribeira do Pombal; 33. Salinas da Margarida; 34. Santa Cruz Cabrália; 35. Santo Amaro; 36. Serrinha; 37. Tucano; 38. Ubatã; 39. Varzedo; 40. Cafarnaum; 41. Cícero Dantas; 42. Crisópolis; 43. Cristópolis; 44. Dom Macedo Costa; 45. Heliópolis; 46. Ibipeba; 47. Ichu; 48. Itarantim; 49. Maiquinique; 50. Nova Ibiá; 51. Nova Redenção; 52. Paratinga; 53. Paripiranga; 54. Paulo Afonso; 55. Pedro Alexandre; 56. Pilão Arcado; 57. Ribeira do Amparo; 58. Ruy Barbosa; 59. Santana; 60. Saúde; 61. Serra Dourada; 62. Souto Soares; 63. Euclides da Cunha e 64. Paramirim.