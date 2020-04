Governo da Bahia revoga ponto facultativo e mantém expediente na véspera do feriado 

O governo do estado decidiu revogar o ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na próxima segunda-feira (20), dia que antecede o feriado de Tiradentes. A revogação é adotada em função da decretação do estado de Calamidade Pública que está em vigor desde o dia 9 de abril na Bahia por conta da pandemia da Covid-19. A medida está prevista no decreto 19.642, que foi publicado na edição desta sexta-feira (17) do Diário Oficial do estado.

Com esta decisão, o expediente está mantido em todas as repartições públicas do Poder Executivo Estadual na próxima segunda-feira. O ponto facultativo havia sido determinado pelo Governo do Estado no decreto nº 19.408/2020, publicado em 22 de janeiro, e previa a compensação mediante acréscimo de uma hora na jornada dos servidores estaduais durante os dias úteis antes ou após o dia 20 de abril.