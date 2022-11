Governo de transição terá Margareth Menezes e Juca Ferreira na Cultura

A cantora Margareth Menezes e o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira foram anunciados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckimin (PSB), nesta segunda-feira (14), como integrantes do núcleo d Cultura no governo de transição.

Os dois se juntam à apresentadora Bela Gil, ao jornalista Yuri Silva e ao professor Paulo Gabriel Nacif entre os baianos que foram nomeados para o gabinete de transição do presidente Lula.

"Como artista, baiana, nordestina e pessoa que trabalha nesse contexto cultural há mais de 30 anos sei da importância de se ter uma visão de pluralidade da cultura brasileira, que é tão ampla e maravilhosa. Me senti lisonjeada e muito honrada, e no que eu puder colaborar, no sentido de defender a cultura plural, da cultura afro, da cultura indígena, da cultura pop, eu farei. Sou uma artista afro urbana e trago isso comigo, apoiando essa transição que quer contemplar a todos. Acho isso muito digno num país tão grande como o nosso, em que é necessário se pensar em um panorama amplo com toda a diversidade cultural e artística que o Brasil tem", defende Margareth Menezes.

Cantora, compositora, atriz e empresária, Margareth Menezes soma 35 anos de carreira artística, é fundadora do movimento Afropop Brasileiro, embaixadora do Folclore e da Cultura Popular do Brasil pela IOV/UNESCO e umas das personalidades negras mais influentes do mundo reconhecidas pela Mipad 100, da ONU, em 2021. Além da carreira artística, preside há 18 anos a Associação Fábrica Cultural, organização social que atua nos eixos de Cultura, Educação e Sustentabilidade.

Juca, por sua vez, foi Ministro de Estado da Cultura nos governos Lula e Dilma, entre 2008 e 2011, e novamente entre 2015 e 2016. Além dele e de Margareth, o núcleo da Cultura é composto por Antônio Marinho, poeta pernambucano; Áurea Carolina, deputada federal (PSOL-MG); Lucélia Santos, atriz, diretora e produtora; e Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT.

Veja nomes anunciados por Alckimin:

Cidades

Erminia Maricato – arquiteta, urbanista e secretária de São Paulo, professora da FAU/USP;

– ex-deputado federal e prefeito de Recife (PE); Nabil Bonduki – ex-vereador, deputado, urbanista, professor da FAU/USP.

Cultura

Antônio Marinho – músico e Poeta de Pernambuco;

– Secretário Nacional de Cultura do PT; Margareth Menezes – cantora.

Direitos Humanos

Ariel de Castro Alves – advogado, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

– teólogo, pastor metodista, ex-conselheiro do Conanda (Brasília); Isabela Henriques – advogada, presidenta da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB-SP.

Educação

Andressa Pellanda – coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação;

– professora, ex-deputada estadual, senadora eleita por Pernambuco; Veveu Arruda – ex-prefeito de Sobral (CE).

Esporte

Ana Moser – atleta de vôlei e medalhista olímpica brasileira;

– campeão brasileiro de futebol; Verônica Silva Hipólito – atleta paralímpica, medalhista de prata.

Infraestrutura

Alexandre Silveira – senador por Minas Gerais;

– economista, ex-presidente do Banco Fator e pesquisador do Cebre; Maurício Muniz – ex-ministro da Secretaria Nacional de Portos;

secretária de infraestrutura de Pernambuco; Marcos Cavalcante – secretário de infraestrutura da Bahia.

Juventude