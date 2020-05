Governo decreta quarentena no país por 30 dias; entenda

Uma portaria conjunta publicada nesta sexta-feira (22) determinou a restrição da entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias em decorrência da pandemia do coronavírus.

A portaria substituiu outras que já tratavam de fechamento de fronteira para países específicos. A medida agora unificou o ato do governo. "Fica restringida, pelo prazo de trinta dias, a entrada no País de estrangeiros de qualquer nacionalidade", diz o ato da Casa Civil, do Ministério da Justiça, da Infraestrutura e da Saúde.

O ato dispõe sobre a “restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade”, conforme recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A medida leva em consideração a “necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para resposta à pandemia da covid-19″.

A restrição de entrada no país não se aplica a brasileiros que venham de fora, ou imigrante com residência definitiva por aqui. Também continuam podendo entrar no Brasil estrangeiros em missão a serviço de organismo internacional, desde que devidamente identificado.

Segundo dados do Ministério da Saúde foram confirmados 330.890 casos da doença no país nesta sexta-feira, um aumento de 20.803 novos diagnósticos em 24 horas. Esse é o maior aumento diário da série histórica.