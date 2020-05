Governo determina fechamento de serviços não essenciais nestas quinta e sexta 

O Governo da Bahia determinou ponto facultativo nesta quinta (28) e sexta (29) em todas as repartições públicas estaduais das cidades onde houve antecipação de feriados. A medida afeta Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas e Salvador

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa na noite desta quarta, através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Além do ponto facultativo, o gestor estadual também determinou que estabelecimentos privados que não são essenciais devem ficar fechados.

Com isso, todas as lojas privadas não funcionam nos próximos dois dias, com exceção de mercados, farmácias, unidades de saúde, serviços de segurança, serviços funerários, postos de combustíveis, indústrias, bancos e lotéricas. A medida, justificada pelo fato de serem serviços essenciais privados, foi estabelecida no decreto nº 19.722, publicada no Diário Oficial do Estado do último sábado (23).

As medidas têm como objetivo reduzir o fluxo de pessoas nas ruas e reduzir o contágio pelo novo coronavírus.

“Nos últimos quatro dias, a velocidade de aparecimento de novos casos caiu, fazendo com que a Bahia estabilizasse a curva de crescimento e mantivesse o mesmo nível no número de casos ativos. Isso é reflexo direto do aumento do isolamento social, provocado pela antecipação dos feriados determinado pelo Estado. São quatro dias sem crescer e precisamos da ajuda da população para que continuemos a manter o platô da curva. Precisamos continuar com o isolamento forte, principalmente nos municípios com maior número de casos, a exemplo de Feira de Santana que detém a maior taxa de crescimento dos últimos cinco dias. Esperamos que daqui pra frente, com a curva estabilizada, comecemos a ver uma luz no fim do túnel e possamos projetar o início da retomada da normalidade”, explicou Rui durante a live.

Apesar do ponto facultativo, a suspensão do funcionalismo na quinta (28) e sexta (29) não se aplica a serviços públicos essenciais como segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização, arrecadação, manutenção urbana, transporte público, energia, saneamento básico, comunicações, atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, transporte e serviços de entrega de medicamentos e insumos necessários para manutenção das atividades de saúde, as obras em hospitais e a construção de unidades de saúde.

O decreto com as medidas será publicado nesta quinta e também determinará que está mantido o expediente normal nas repartições públicas estaduais, nos dias 23 de junho e 3 de julho de 2020, datas que até então seriam pontos facultativos.