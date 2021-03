Governo do Estado abre 10 novos leitos de UTI em Porto Seguro

Foram abertos, na terça-feira (16), dez novos leitos de UTI no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, para o atendimento a pacientes graves com o diagnóstico do novo coronavírus. O Governo da Bahia vem abrindo novos leitos clínicos e de terapia intensiva diariamente com o objetivo de ampliar a assistência à saúde dos baianos.

Segundo o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, a macrorregião Extremo-Sul possui 85 leitos ativos, sendo 55 de UTI Covid-19. “Os municípios que ofertam leitos exclusivos para esta patologia são Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas”, afirmou o secretário.

Nos últimos dias, foram abertos novos leitos nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Caetité, Guanambi, Alagoinhas e Ilhéus.