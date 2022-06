Governo do Estado anuncia aumento de até R$ 1 na passagem do transporte metropolitano

O governo do estado anunciou um aumento de 11,85% na tarifa dos ônibus metropolitanos a partir da próxima sexta-feira (10). Segundo publicação no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8), o reajuste foi de R$ 0,50 no valor da passagem, que passa de R$ 4,30 para R$ 4,80 nos veículos que operam no Anel 1, que atende as cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas.

Já o valor cobrado no Anel 2 terá crescimento de R$ 0,70, passando de R$ 6,10 para R$ 6,80. Os veículos desta categoria atendem aos municípios de Camaçari e Candeias. Por fim, os ônibus do Anel 3 terão um reajuste ainda maior, de R$ 1 no valor da tarifa, que vai de R$ 8,60 para R$ R$ 9,60.

Segundo a publicação da Agerba no diário oficial, o mesmo percentual de reajuste será aplicado às linhas Semiurbanas do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia.

O transporte metropolitano vem enfrentando uma série de problemas nos últimos meses. Recentemente, rodoviários que atuam no sistema fizeram manifestações para cobrar reajuste salarial e também melhorias nas condições de trabalho. Pedem ainda a renovação da frota.

A crise provocada pelo aumento dos custos, em especial com o óleo diesel, provocou o fim da operação de algumas empresas, entre elas a BTM e a VSA. A quebra das duas empresas provocou uma série de prejuízos em municípios da região, como Simões Filho, Candeias e Camaçari, onde a população ficou por um tempo desassistida.

Em Simões Filho, moradores realizaram protestos em fevereiro contra o Governo do Estado por conta da falta de ônibus. Eles alegavam que, após a quebra da VSA, algumas linhas de ônibus deixaram de rodar, o que prejudicou o transporte metropolitano.