Governo do Estado determina ações para população atingida pelas chuvas

Os municípios de Aiquara, Barra do Rocha, Ubatã, Aurelino Leal e Itacaré, afetados pelas enchentes causadas pelas intensas chuvas, receberam a visita do governador eleito e diplomado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do governador em exercício, Adolfo Menezes, nesta terça-feira (27).

Após passar por Barra do Rocha, já em Ubatã, o governador eleito falou sobre infraestrutura e acessos aos municípios.

“Nossa principal preocupação são as pontes. Analisamos desde a de Itajurú, que liga a BR-330 a Itaji, passando pela que liga a BR-330 a Aiquara, onde também temos a ponte de Palmeirinha, temos ainda a ponte do Japomirim, em Ipiaú, e a de Barra do Rocha, importante para acesso à zona rural. Em todas, não houve prejuízo na estrutura, apenas nas cabeceiras. O que for de estrada federal, nós vamos reivindicar ao Governo Federal, o que for estadual, a Seinfra já está enviando equipes para recuperar”, afirmou Jerônimo.

Em Aurelino Leal, foi determinado que técnicos do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia avaliem casas alagadas. Também será estudada solução para drenagem de água em um dos bairros da cidade.

Já em Itacaré, no distrito de Taboquinhas, Jerônimo e Adolfo se reuniram com o prefeito e secretários municipais para avaliar a situação na cidade, onde 24 casas já estão sendo construídas para abrigar vitimas da enchente do ano passado. Eles também visitaram as ruas alagadas e conversaram com a população sobre o perigo de construir nas margens do rio.