Governo do Estado e chineses da CRCC e CR20 discutem novos investimentos na Bahia

Executivos dos grupos chineses CRCC Investimento Latino-América e CR20 Brasil, responsáveis pela construção da ponte Salvador-Itaparica, se reuniram com o Governo do Estado nesta quarta-feira (05). A reunião tratou da preparação para o início das obras da ponte e sobre novos investimentos da China na Bahia. De acordo com o Governo do Estado, há expectativa que o início da construção ocorra até o final deste ano.



O governador Rui Costa, o vice-governador e novo secretário de Planejamento, João Leão, e o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, receberam os empresários Tian Xiao Yu, diretor Geral da CRCC na América Latina, e Shao Xiaohui, diretor Geral CR20 no Brasil.



"Falamos da possível duplicação da BA-001, até Santo Antônio de Jesus, no pós ponte, investimentos chineses em energias renováveis, na área imobiliária, situação inclusive que a Seplan irá realizar um estudo minucioso, em parceria com a SDE, para construção de um centro industrial em Jaguaripe, além de intervenções em Valença e outros município do Recôncavo e Baixo Sul. Os chineses ficaram impressionados com nosso potencial para novos negócios. Destaco que nossa parceria com a China está cada vez mais forte", disse Leão.