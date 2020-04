Governo do estado recebe doação de 24 mil litros de água sanitária

O governo do estado recebe nesta quinta-feira (26) uma doação de 24 mil litros de água sanitária, que serão entregues na central de doações do governo, que fica no município de Simões Filho.

O lote será destinado às unidades de saúde estaduais e municipais de Salvador das principais cidades da Bahia, que integram as principais frentes de combate ao novo coronavírus.

O secretário estadual de planejamento, Walter Pinheito, vê essa doação como mais uma ação de empreas que apoiam a sociedade a combater o Covid-19.

"As doações de empresas com equipamentos de proteção individual para quem está na ponta, testes diagnósticos, ventiladores mecânicos, álcool 70 e toalhas para hospitais só tem fortalecido essa guerra. Esta doação de água sanitária da Brilux vem nesta direção, de nos fortalecer ainda mais, por se tratar de um produto que evita a propagação do coronavírus”, destaca.