Governo entrega encosta requalificada no IAPI

Os moradores da rua Fé em Deus, no bairro do IAPI, em Salvador, estão dormindo mais sossegados. Nesta quarta-feira (23), o governo do estado entregou algumas encostas que ficam na região. Elas foram requalificadas e não correm mais o risco de deslizarem. O governador Rui Costa fez a inauguração e disse que

“São obras invisíveis para a maior parte da população, mas os moradores daqui sentem os benefícios dessa obra. São encostas que como tantas em Salvador, ao longo de muitas décadas, desabavam, soterravam casas, e tiravam a vida de pessoas. Nós estamos em um projeto grande e persistente, e que continuará, de salvar vidas humanas e proteger o que as pessoas levaram 15 anos para construir, suas residências”, disse.

Cerca de 3,5 mil moradores foram beneficiados com 1,4 mil metros quadrados de obra. Além da estabilização das encostas, com solo grampeado com face em concreto, também foram realizados serviços complementares de drenagem, caminho de concreto, guarda corpo e corrimão.

A obra foi coordenada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do estado (Conder) e contou com investimentos de mais de R$ 995 mil.