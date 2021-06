Governo entrega obra de encosta de R$ 2,5 milhões em São Caetano

Os moradores da Rua José Hipólito, no bairro de São Caetano, receberam nesta terça-feira (1º) a conclusão das obras que instalaram uma contenção de encosta na área, que, antes, sofria com riscos de desabamento por conta da chuva. Para realizar a intervenção no local, foram investidos ao todo R$ 2,5 milhões na obra de contenção, que tem sua porção superior na Rua José Hipólito e a parte inferior na BR 324.

O governador Rui Costa esteve no ato de entrega da encosta e afirmou que a conclusão da obra traz qualidade de vida e segurança para mais de 3 mil moradores da região. "Isso aqui é um investimento em salvar vidas humanas, em dar dignidade e de reconhecer e valorizar o esforço das famílias que levaram anos para construir suas casas e corriam riscos de perder, além do seu patrimônio, a vida em um desabamento", falou.

A encosta teve construção coordenada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e integra o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, em execução pela empresa, que é vinculada à secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A solução proposta para a intervenção foi a execução de painéis com solo grampeado e com retaludamento e revestimento vegetal, além de passeio e serviço de drenagem com canaletas, tubulações e descida de água.

Mesmo com chuva, o Governo do Estado não cancelou a entrega, Rui explicou o porquê. Segundo ele, fazer a entrega de uma intervenção do nível em um momento de chuva, que costumava ser de preocupação, é significativo. “Quem morou em cima ou embaixo de encosta, sabe o desespero que é das famílias nessa época que está chovendo. Essa entrega acaba com isso e deixa as famílias tranquilas. Hoje é uma boa demonstração disso”, concluiu

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro