Governo Federal firma parceria com a Bahia para estimular formação de jovens negros

Com o objetivo de fortalecer a formação e qualificação de jovens negros e negras em Salvador, o Projeto Ubuntu, iniciado nesta quarta-feira (10), apresentou um seminário voltado para a capacitação de gestores públicos em relação à abordagem e ao enfrentamento ao racismo. O secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Paulo Roberto, participou do evento.

“A inserção dos jovens, sobretudo aqueles em vulnerabilidade, passa necessariamente pela educação, capacitação e qualificação. O grande ganho desta ação, deste projeto, é exatamente investir neste ponto. O índice de falta de qualificação profissional entre a juventude ainda é grande e todo investimento que se faz no sentido de melhorar essa situação contribui para o desenvolvimento socioeconômico do nosso público”, destacou Paulo Roberto.

A iniciativa é fruto de um convênio firmado entre o órgão federal e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (Sepromi). O projeto ainda prevê a realização de uma oficina temática relacionada à formação da cultura afro-brasileira, sobre o racismo e a articulação de políticas públicas de enfrentamento a violência e vulnerabilidades.