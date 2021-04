Governo libera consulta para auxílio emergencial 2021; veja

A consulta para saber quem tem direito ao auxílio emergencial, que começará a ser pago novamente no dia 6, foi liberada nesta sexta-feira (2) pelo governo, depois de inicialmente ficar prevista para ontem. Com isso, é possível que os interessados verifiquem se foram aprovados para a nova fase do benefício.

É possível acessar as informações de elegibilidade por três canais. No Ministério da Cidadania e Dataprev, é possível verificar se foi aprovado. Pela Caixa, há informações sobre o pagamento em si.

Os benefícios que fizeram a consulta e verificarem que não foram considerados elegíveis terão dez dias para fazer uma contestação - pelo próprio site do Ministério da Cidadania, clicando em "contestar". Só são aceitos critérios considerados passíveis de contestação, quando é possível atualizar as bases de dados da Dataprev. Esse já era o procedimento usado.

Depois de receber uma parcela, se o pagamento for cancelado por conta da reavaliação mensal do benefício, também é possível contestar.

Calendário

Os pagamentos começam em 6 de abril para os que foram inscritos pelas plataformas digitais da Caixa e integrantes do Cadastro Único. O valor varia de R$ 150 a R$ 375. Primeiro o valor fica disponível na conta digital e só posteriormente será possível fazer o saque.

As ordens de depósito na conta digital da Caixa e da autorização para o saque em dinheiro foram definidas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Confira abaixo:

1ª Parcela

Nascimento Depósito no Caixa Tem Saque em dinheiro Janeiro 6 de abril 4 de maio Fevereiro 9 de abril 6 de maio Março 11 de abril 10 de maio Abril 13 de abril 12 de maio Maio 15 de abril 14 de maio Junho 18 de abril 18 de maio Julho 20 de abril 20 de maio Agosto 22 de abril 21 de maio Setembro 25 de abril 25 de maio Outubro 27 de abril 27 de maio Novembro 29 de abril 1º de junho Dezembro 30 de abril 4 de junho

2ª Parcela

Nascimento Depósito no Caixa Tem Saque em dinheiro Janeiro 16 de maio 8 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 2 de junho 24 de junho Agosto 6 de junho 29 de junho Setembro 9 de junho 1º de julho Outubro 11 de junho 2 de julho Novembro 13 de junho 5 de julho Dezembro 16 de junho 8 de julho

3ª Parcela

Nascimento Depósito no Caixa Tem Saque em dinheiro Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de julho Junho 4 de julho 27 de julho Julho 6 de julho 29 de julho Agosto 9 de julho 30 de julho Setembro 11 de julho 4 de agosto Outubro 14 de julho 6 de agosto Novembro 18 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

4ª Parcela