Governo nega desabastecimento de helicópteros do Graer: 'Áudios mentirosos'

A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo estadual divulgou nota neste sábado (11) negando que os helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) que estão na força-tarefa nas áreas afetadas pela chuva no Extremo Sul da Bahia estão desabastecidos.

No texto, a Secom diz que "lamenta profundamente a disseminação de mentiras" sobre o assunto. Diz ainda que os helicópteros estão sendo abastecidos normalmente nos aeroportos de Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Por segurança, um caminhão-tanque abastecedor (CTA) faz parte da operação e também pode ser usado, se preciso for.

A nota diz ainda que áudios que estão circulando falando sobre o assunto são mentirosos, têm intenção política e são divulgados por "pessoas inescrupulosas".

"O Governo do Estado repudia a divulgação de informações falsas sobre o suposto desabastecimento dos helicópteros do Graer e afirma que está apurando a autoria destas mensagens para que os criminosos respondam judicialmente pelas fake news", finaliza a mensagem.

Força-tarefa

Dois helicópteros são usados desde sexta na força-tarefa, sobrevoando a área para monitoramento e também levando remédios e outros itens.

Ambos decolam da base montada em Itamaraju, onde estão centralizadas as operações junto ao Corpo de Bombeiros Militar. O Guardião 05 levantou voo com destino a Jucuruçu, visando o transporte de bombeiros militares e gêneros de primeira necessidade, como alimentos e fraldas. As condições meteorológicas, contudo, seguem adversas e atrapalham a atuação em determinados momentos, informou o governo.