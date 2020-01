Governo polonês pede que Netflix exclua filme do Porta dos Fundos

O vice-premier da Polônia, Jaroslaw Gowin, usou as redes sociais para pedir que a Netflix remova o especial de Natal do Porta dos Fundos, A Primeira Tentação de Cristo, da plataforma. O filme foi alvo de protestos no Brasil desde o lançamento, em 2019, e motivou um atentado contra a sede da produtora, no Rio de Janeiro.

O político polonês de direita cita o cofundador da Netflix, Reed Hastings, mencionando uma petição online feita no país que coletou mais de 1,4 milhão de assinaturas. Uma petição similar foi feita no Brasil, mas a Netflix não removeu o conteúdo no país.

O texto do abaixo-assinado diz que a série retrata Jesus "como homossexual, apóstolos como alcoólatras e a Virgem Maria como mulher promíscua" e isso "é um escândalo inimaginável” que "visa atacar cristãos e o cristianismo com um único objetivo: a blasfêmia".

Na história, Jesus é vivido por Gregório Duvivier e volta para casa depois de 40 dias no deserto com um amigo interpretado por Fábio Porchat, com quem vive um romance gay.

A Netflix não comentou o pedido do político polonês. O filme continua disponível.