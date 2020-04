Governo vai pagar conta de luz de 677 mil baianos pelos próximos três meses

O Governo da Bahia anunciou nesta quarta-feira (1º) que assumir o pagamento do boleto da conta de luz de 677 mil baianos que tenham Cadastro Social e consumam até 80 kilowatt (kW), por mês.

A iniciativa é uma tentativa de auxiliar as pessoas no período da pandemia do coronavírus, que afeta a economia e impede que muitos trabalhadores obtenham renda.

De acordo com o governador Rui Costa, um projeto de lei que viabiliza a ação será enviado nesta quinta-feira (2) para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Espero que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Trata-se de mais uma iniciativa para ajudar quem mais precisa, pessoas em situação de extrema pobreza. Todo aquele consumidor que, atualmente, consome até 80kW por mês terá a conta de energia elétrica paga pelo Governo do Estado, durante 90 dias. Ao todo, são 677.524 mil ligações, ou seja mais de 677 mil famílias baianas ajudadas por essa iniciativa e com o dinheiro economizado pelos próximos três meses”, informou.