Governo volta atrás e diz que 1º caso da Covid-19 no país foi em fevereiro

O governo federal voltou atrás e corrigiu a informação de que o novo coronavírus chegou ao Brasil em janeiro. Em nota, o ministério da saúde explicou que a morte em questão aconteceu no dia 25 de março e não 23 de janeiro, como havia sido divulgado nesta quinta-feira (2).

Segundo o órgão, o erro teria sido cometido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), responsável por cadastrar as notificações no sistema.

"O Ministério da Saúde foi comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta sexta-feira (3) sobre a conclusão de investigação do possível primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A informação de início dos sintomas foi alterada de 23/1/2020 para 25/3/2020. Os dados no sistema de notificação estão sendo atualizados", diz a nota.

Assim, o primeiro caso da Covid-19 no Brasil foi registrado em fevereiro - um homem, em São Paulo, que havia viajado à Itália. O Ministério da Saúde tem feito investigações retroativas sobre a chagada do vírus no país.

Até o momento o Brasil soma mais de 8 mil casos da Covid-19 e registra 345 óbitos pela doença.